【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數233.90點，跌0.01點；總計334家漲、289家跌、121家持平；委買10337396張、委賣5885623張；總成交值285.97億元。

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