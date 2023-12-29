【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17929.44點，漲19.07點；總計401家漲、426家跌、172家持平；委買34758158張、委賣20458733張；總成交值1136.02億元。

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