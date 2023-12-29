【時報記者任珮云台北報導】資訊科技、美股基金雄霸2023年境外基金績效排行榜！盤點國內銷售的979檔境外股債基金2023年績效表現，前十強以資訊科技股票、美國股票兩大類型突圍勝出，且這十強基金中的前九強，年迄今績效全數超過五成之多，包括PGIM Jennison 美國成長基金52.43%、JPM美國科技64.52%、普徠仕全球科技股票基金60.33%、新加坡大華全球科技基金56.54%、安聯網路資安趨勢基金52.8%、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金52.62%、貝萊德美國增長型基金52.03%、百達-機器人科技51.64%、百達-數位科技50.39%，皆大幅優於MSCI世界指數的21.51%。

保德信表示，看好企業獲利、消費與就業等面向，預料明年美國經濟基本面仍能繳出亮眼的成績，根據IMF最新預估明年全球經濟成長速度將放緩，不過著眼美國受惠企業投資增強和消費增長，今、明兩年的成長率上修至2.1%及1.5%，搭配AI浪潮趨勢持續發展，不僅今年相關產業與美股強勢，預料兩大主題亮眼的漲勢將持續至明年。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，今年第四季美股企業獲利各產業落差不小，以通訊42.3%最佳，其次是非核心消費的31.6%，不過進入明年之後，預期各產業全年度的獲利年增率都將呈現正報酬，其中以健康醫療的18.4%表現最為出色，金融17.2%次之，另外包括房地產、通訊、科技、必需消費等年增率都將維持雙位數，有利於美股續揚。

彭子芸進一步指出，從評價面分析，由於企業獲利持續推升美股評價面，使得羅素1000成長指數本益比不增反減，在企業獲利與股價呈現正相關的狀況下，美股未來表現空間仍值得期待。

另外值得說明的是AI浪潮所帶動各行業的質變，彭子芸分析，過往AI運用大多侷限在人臉辨識、語音助理，以及特定場合運用，隨著ChatGPT問世，生成式AI應用場景更為多元，也加速滲透至各行各業，特別對醫療、科技、消費等產業可說是如虎添翼。

彭子芸表示，市場預估生成式AI相關營收於2032年將達1180.6億美元，較2023年成長近9倍，相當於年均複合率達27%，而美股許多科技產業握有全球AI領頭技術或為產業領導品牌，據統計，美國企業市值與獲利分別占全球前百大企業近7成與4成，突顯美國企業不僅掌握全球趨勢，亦穩居各產業領導地位，在AI的快速成長與運用帶動，將挹注相關股價走勢。

投資人若想掌握明年市場趨勢，彭子芸建議，從企業獲利角度分析，不妨瞄準美股大型龍頭股，包括資訊科技、非核心消費、醫療保健等，並聚焦成長類股，追求超額報酬契機，相信在美國經濟呈溫和成長，且通膨緩步回落的背景下，將提供股票市場更出色的表現空間。