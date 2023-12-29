【時報-台北電】盤中焦點股：
1.工信(5521)：手握逾400億公共工程在手案量，市場看好基本面，加上回檔買盤搶便宜，直衝漲停板。
2.緯創(3231)：AI三巨頭釋單有望吃補，放量彈升逾2.5%，重登五日線，高居成交量第二。
3.華城(1519)：昨日漲停登月線，今日作帳變結帳，翻黑殺低逾8%，昨日漲幅快吐光。
4.訊達(6140)：明年營運拚維穩，快攻漲停鎖死，站上逾3年高價。
5.富野(2736)：年底至明年春節年假國旅買氣升溫，帶量上攻漲停。
6.廣達(2382)：CES開展在即，AI PC題材搭順風車，外資連買點火，放量大漲逾3.5%，重返半年線。
7.雲品(2748)：年底餐飲旺季到，買盤推升股價大漲逾5%。
8.藍天(2362)：無懼遭列注意股，追價買盤積極，盤初快攻漲停，站上40元4年新高。
9.尼得科超眾(6230)：車用+AI伺服器扮雙引擎，技術面打出雙底吸引追價買盤，連拉2根漲停，挺進半年線。
10.點晶(3288)：中小型股續獲特定買盤，加上類比IC產業回溫，股價漲停創長波段新高。
11.華邦電(2344)：記憶體現漲風，連三日獲三大法人合計買超6萬8346張，盤初人氣不墜，股價續漲。
12.台積電(2330)：昨最後一盤獲多頭拉抬，牽手台股同步翻紅，昨夜ADR仍微漲0.05%，但今早開低。
13.和泰車(2207)：於車展中喊話全新LEXUS LBX，拚明年度銷售3000台，盤初股價開低回測5日線後翻紅。
14.燁興(2007)：產業回暖、股價淨值比偏低，盤初逆勢彈升，相對同業硬挺。
15.堤維西(1522)：股價已向下整理近半月，下方5日線有撐，盤初逆勢重返40關。
16.裕隆(2201)：三大法人連5日買超4397張，加上車展題材，盤初股價逆勢拚返月線。
17.長榮(2603)：紅海緊張情勢未解，運費看漲，量縮股價在5日線之下打底。
18.世芯-KY(3661)：今明年營運都樂觀創高，但賣壓出籠，股價走低，上檔5日線成為反壓，仍坐穩股王。
19.矽力*-KY(6415)：目前為庫藏股期間，成本端降低、價格端調漲，類比IC迎雙利多，投信買超相挺，續攻波段高價。
20.晶豪科(3006)：股價漲多回檔逾4%，力守百元關卡。
21.嘉基(6715)：擴大技術利基營運熱轉，一早爆量激揚，闖關170元觸漲停。
22.群電(6412)：看好疫情間購買NB迎來換機潮，明年有戲唱，開盤一度攻高逾3%，挑戰145元壓力。
23.建準(2421)：外資喊145元目標價，外資下車不礙事，穩中透堅漲約2%。
24.亞翔(6139)：今年接單暢旺可望交出佳績，高檔整理結束，外資昨日買超逾2200張，早盤秀出2%漲幅邁向前高。
25.安力-KY(5223)：轉型跨足半導體、車用成效顯現，開盤後強漲6%，挺上40元整理關卡。
26.奇鋐(3017)：越南廠2期明年Q2量產，法人樂看營收高檔到2024年元月，價量俱揚彈漲3%，站上波段高。
27.台耀(4746)：法人看好第四季毛利率有機會恢復高水準，鼓舞日K連4紅，重登月線及百元關。
28.伊雲谷(6689)：雲服務需求暢旺，2024營運正向，早盤開高挑戰年線。
29.創業家(8477)：營運力拚損益兩平，稍早試圖站上27日高點23.55元。
30.至上(8112)：記憶體漲價效應發酵，不甩三大法人連9賣，盤中死守60元關口。
(編輯：李慧蘭)
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