【時報記者莊丙農台北報導】永大機電下市後前董座許作名另起爐灶，今年初永佳捷電梯正式啟動後，以高性價比在業界打出名號，更在寶佳機構的大力支持下，布局兩岸更奔走拓展北美市場，預估2024年進軍美國電梯市場，並朝IPO上市目標邁進。

許作名指出，2023年可說是永佳捷大幅成長的一年，新梯加維保台數和併購小廠都超出預期。許作名預計明年第1季出書，闡述過去20多年在兩岸豐富的電梯經歷，暢談從1949年以來的台灣資本發展（Taiwan Capitalism），也詳述許多台商企業因為在大陸市場經營成功，引來國際大廠（野蠻人在門口）的覬覦與併購，也暢談大陸從改革開放至今的發展，更列舉家族企業的問題點、傳承方式與建言。為了讓新書具有專業可看性，特別找來好友美國哈佛大學商學院Meg Rithmire任美格教授來台訪問，為其新書提供看法。

許作名表示，Meg Rithmire教授長期熟悉中國政經研究，亦是費正清中心講座教授、華府中國研究智庫顧問、哈佛大學政治學博士，多次獲哈佛商學院傑出教學獎，已出版多部重要學術著作，包括「土地交易與中國資本主義：改革下的產權政治」、「岌岌可危的僵局：亞洲專制政權操作下的商業型態」。

Meg Rithmire教授也將於2024年1月4日以「經濟相互依存已死嗎？中國的政治經濟轉型、中美競爭下亞洲的未來」為題受邀在中央研究院政治研究所演講。

許作名指出，Meg Rithmire教授來訪將從事田野研究、智庫交流與討論，將與台北政經學院、清華大學科技管理學院、政治大學國關中心與東亞研究所進行學術交流，並與永佳捷電梯、勤美集團、喬山健康科技、太平洋自行車、三聯科技、大聯大控股、台灣電子時報、長園科技等進行產業研究。

Meg Rithmire教授此次受邀來台，也將與包括哈佛大學、賓州大學、史丹佛大學、加州大學伯克利分校、史密斯學院、多倫多大學、哥本哈根大學商學院等歐美教授學者團，參與台灣選舉觀察與候選人交流訪談，以近距離觀察台灣民主選舉。