台股今（29日）迎來2023年封關，早盤力拚重返萬八有難度，但28日收盤指數仍創下今年新高，從去年底至今已經漲逾3700點，尤其近兩個月已將上漲近1900點，表現相當強勢，不過專家提醒，台股近期有點背離基本面，如果沒辦法改善出口表現，最終仍會反映在股價上。

台股這一波漲勢點燃投資人的熱情，期待能否挑戰歷史高點18619點。對此，中廣新聞網報導，中央大學台經中心吳大任點出隱憂，許多上市櫃企業受到台灣出口轉冷影響，營收和去年相比有些落差，但股價表現卻不錯，到明年是否能持續，有很大不確定性。

吳大任也認為目前台股表現有點背離基本面，如果出口持續低迷，會反映在企業股價上，提醒投資人留意。事實上，目前台股多空看法不一，綜合媒體報導，台新投顧總經理呂仁傑認為，2024台股走勢前低後高，預估高點落在第四季，上看萬九大關。

台新投顧也預測，上半年的高點則會在第一季，有機會上看萬八，甚至挑戰歷史高點18619點，淡季則會落在第二季，低檔估落在16500至17000點，近期多空關鍵點將是2月1日聯準會的FOMC會議，牽動美國最新貨幣政策走向。