【時報-台北電】周四美國原油期貨挫逾3%，儘管上周美國原油庫存減少，且降幅超出預期，但因更多的航運公司，計劃陸續恢復紅海航線，緩解因中東緊張局勢持續升溫，而導致供應中斷的擔憂，油價順勢回跌逾一周低點。

據美國能源部EIA數據顯示，在截至12月22日當周，美國原油庫存驟降710萬桶，原先預期為減少270萬桶，美國墨西哥灣沿岸的原油庫存減少1,103萬桶，為8月以來最大降幅。

美國NYMEX-2月輕質原油期貨跌2.34美元，報每桶71.71美元；1月熱燃油跌0.06美元，報每加侖2.56美元；1月RBOB汽油跌0.07美元，報每加侖2.09美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨下跌1.26美元，報每桶78.39美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)