【時報-台北電】前一日大漲之後，多方休息。29日A股三大指數開盤漲跌不一，滬指報2950.84點，跌0.13%；深成指報9434.58點，跌0.07%；創指報平開，報1879.53點。

元旦長假將至，娛樂味濃厚的傳媒、遊戲股盤初反彈，電聲股份、中文在線漲超6％，上海電影、紫天科技、元隆雅圖等跟漲。飯店餐飲板塊盤初拉升，西安旅遊漲超4%，君亭飯店、錦江飯店、西安飲食、全聚德、首旅飯店跟漲。

BC電池、光電概念股漲幅居前，清源股7連板，賽伍技術、中科雲網、閩發鋁業、雅博股份均競價漲停。MR板塊再度活躍，易天股份漲超10%，五方光電漲超8%，絲路視覺、創維數位、格林精密、智立方等跟漲。MicroLED概念股走高，深康佳A漲停，維信諾、易天股份、聯建光電、中京電子、長信科技走高。（編輯：張嘉倚）

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