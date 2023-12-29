【時報-台北電】前一日大漲之後，多方休息。29日A股三大指數開盤漲跌不一，滬指報2950.84點，跌0.13%；深成指報9434.58點，跌0.07%；創指報平開，報1879.53點。
元旦長假將至，娛樂味濃厚的傳媒、遊戲股盤初反彈，電聲股份、中文在線漲超6％，上海電影、紫天科技、元隆雅圖等跟漲。飯店餐飲板塊盤初拉升，西安旅遊漲超4%，君亭飯店、錦江飯店、西安飲食、全聚德、首旅飯店跟漲。
BC電池、光電概念股漲幅居前，清源股7連板，賽伍技術、中科雲網、閩發鋁業、雅博股份均競價漲停。MR板塊再度活躍，易天股份漲超10%，五方光電漲超8%，絲路視覺、創維數位、格林精密、智立方等跟漲。MicroLED概念股走高，深康佳A漲停，維信諾、易天股份、聯建光電、中京電子、長信科技走高。（編輯：張嘉倚）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：