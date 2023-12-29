【時報-台北電】靜待出口銷售報告，周四ICE棉花期貨連5揚；由於投機空頭在元旦假期前回補，為美棉提供支撐，加上芝加哥小麥期貨上漲，令期棉觸及兩周高位，另外，投資者將靜待於美國每周出口銷售數據。

鄭棉為連2日上漲，市場趨於謹慎，現貨價格與下游棉紗市場交易持穩，新棉加工進度放緩，紡企回補，令鄭棉漲近1%。

終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.52%，報每磅80.95美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算漲0.13%，報每公噸15490人民幣。(編輯：王思涵) (商品行情網)

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