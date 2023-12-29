【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本股市29日是今年封關的最後交易日，在這一年當中，日圓持續疲弱、公司治理出現改善，以及良性通膨持續上漲等利多加持下，2023年漲幅有機會重寫10年新高。

根據估算，目前日本東證指數（TOPIX）年線狂漲近27%，日經225指數大概是飆升30%，漲幅雙雙創2013年以來最大。10年前，當時的日本政府曾實施大膽的貨幣以及財政寬鬆政策，那時候也讓外界重新燃起日本可復甦的希望。

日股2023年確實表現亮眼，漲幅可排在全球前幾位。除了上述幾項利多因素外，陸股疲弱不振，國際資金外移至日本，還有日本5大商社重回股神巴菲特的懷抱等，也都在拉抬日股走高。

三井住友信託銀行（Sumitomo Mitsui Trust Bank）認為，日本股市今年上漲別具意義，好不容易回到正常狀態是一種象徵，日本央行的超寬鬆貨幣政策，也就是營造出一種非通縮環境，在背後支持日股走高。

彭博社認為，到了2024年，日圓預估還是相對弱勢，匯市上下波動對日企獲利影響應不大，投資人對日股可望更有信心。不過，短期要注意的是民間消費不太強勁，以及日圓匯價可能會突然轉強。

亞洲主要指數中，2023年就屬日本表現最好。因市場憂心中國大陸經濟成長後市發展、地緣政治緊張情勢依然沒有消褪、以及大陸嚴加控管陸企之下，MSCI亞太指數竟然今年還漲不到9%。

日股2023漲幅，是自2013年東證指數飆升51%之後最好的一年。當時，外界對時任日相安倍晉三的政策，也被稱為安倍經濟學感到樂觀。不過，接下來市場又漸漸悲觀起來，尤其是2020年開始的新冠疫情元年。

撥雲見日下，日本現在總算出現持續性的通膨，景氣可不再受通縮之苦。過去約一年半多，當地物價的漲幅都在日本央行目標值2%附近徘徊。至於2024年可以期待的，應該是日本金融族群。外界預估日本央行在明年將會升息，日本也有機會不再是負利率，也為金融類股未來獲利，增添不少想像空間。