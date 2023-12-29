【時報記者任珮云台北報導】美國高利率已走到最終章，降息將是2024年(青龍年)最大利多，到底該投資股市還是買債令人傷透腦筋？統一投信認為，遇上千載難逢的股債大多頭年，套句廣告詞「小孩子才做選擇！」，換言之，當然股、債都要配置，投資人可選擇高信用評等（A評級）長天期美債ETF，以及高成長股如統一FANG+（00757），打造「A+」雙動能的資產池，不但可做為降息前利率高原期的資產護城河，行情起飛後更可為財富累積裝上加速器，讓資產進可攻退可守。

降息有利債券市場眾所皆知，但挑選標的是一大學問，美國政府公債具有最高的A評級信用評等，為全世界最安全的政府債券之一，卡位債券資本利得，首選對市場利率敏感度較高的長天期美債ETF。目前市場上長天期美債ETF的持債內容差異不大，因此可從入手價選擇，統一美債20年ETF（00931B）指數所有成分標的信評均為最高評級Aaa級債券，價格最親民，一張只要1萬5千多元，可以累積更多張數，且存債之餘，若還想布局股票，資金調節更具便利性。

資金成本降低，科技股將是降息循環期的最大贏家，而AI仍是全球市場主旋律，掌握AI最前線概念股可望擁抱錢潮，00757直接打包輝達、微軟等十檔全世界最尖端科技巨頭，在2023年AI元年，00757截至11月底的報酬率就達86.87%，12月動能持續。2024年將進一步迎來AI落地應用起飛年，科技龍頭股可望持續領軍市場衝鋒。統一投信建議，由於AI科技長線趨勢向上，可透過定期定額布局00757，直接搭上全球科技的多頭列車，在續漲時不會因空手而感到扼腕，拉回時更可以透過微笑曲線攤平成本、累積更多部位，有助資產更快速放大增值。