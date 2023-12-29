【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：
●Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，這是我們見過最好的年底行情之一，而這波漲勢大多發生在12月中旬聯準會轉向之前。這提醒我們，我們從去年的熊市深處已經走了多遠，也告訴投資人總有撥雲見日的時候。標普500指數從2022年的谷底一路挺升並再創新高，這也意味著2024年經濟可望保持穩健。
●素有「殖利率曲線指標之父」稱號的杜克大學教授Campbell Harvey表示，美國公債殖利率曲線倒掛閃爍著經濟衰退的信號，聯準會應該盡快開始降息，「目前高漲的利率確實給經濟造成很大的壓力，而這種壓力是不必要的，因為根據我的估算，通膨率已遠低於2%」。
●50 Park Investments執行長Adam Sarhan表示，我們現在看到的是市場表現出極大的韌性，儘管一些技術指標已經出現超買信號。市場有很多機會下跌，但卻沒有大跌，這告訴我，多頭仍然佔上風。隨著2023年即將結束，在市場預期聯準會即將降息和通膨持續放緩下，美股主要指數的廣度不斷擴大且技術面趨於看漲，這將給2024年股市帶來一場「完美風暴」（perfect storm）。現在最大的風險是經濟衰退，因為經濟並沒有像每個人進入今年時所預期的那樣「重新啟動」。
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