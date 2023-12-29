楠梓高雄大學周邊擁有成熟生活機能優勢，包含家樂福、全聯、星巴克等連鎖集團進駐，整體道路規劃完善，是重大建設加持的大型重劃區，加上受惠台積電、楠梓、橋頭科技產業園區S廊帶的地利，未來價值可期，高雄儼然轉型成科技城市，成為中、北部人南移的重心。

「泰嘉拓真」銷售經理馬至佑28日表示，隨著不動產市場轉型，回歸自住市場的剛性需求與服務本質，綜觀自住客群入手看重的通常是品牌力，值得信賴的建商評價是勝出關鍵，其中，在地口碑品牌泰嘉開發，以叫好叫座的作品備受青睞，在高大推出第八期個案「泰嘉拓真」即將完工，住海景一排大3房，坐擁景觀大視界。

一棟建築的定位及地點，可以改變房子的氣質與價值。放眼世界大城市的國際景觀宅，之所以被人追逐傾羨，無疑是坐擁大片開拓視野，集舒適感與成就感於一身，更有永久無限棟距的價值。

「泰嘉拓真」基地坐落於大學21路與大學31街口，擁家樂福、右昌商圈便利，緊鄰新台17線，未來從基地出發約15分鐘可抵達美術館園區，規劃2房、2+1房及3房產品、23坪到46坪格局，其中，3房的坐向俯瞰，以15層樓高看左營軍港海景，轉身還有後勁溪河景，是高雄大學特區稀有海景視野宅。

泰嘉開發深耕南台灣十多年，在台南九份子推出多期個案受好評，在高雄市場享有口碑，在內部規劃上，遵循泰嘉品牌理念「蓋得好是責任，住得好是選擇」的建築心法，全面整合基地、外觀、公設、景觀、日夜燈光、建材設備等，由泰嘉開發董事長呂金發親自帶領磨圖、精修細節，例如床上無樑、衛浴開窗、雙人床可放進房間，確保室內格局符合實際使用效益，就算是中小坪數，也能住得舒服，貫徹自住好宅的永恆建築。