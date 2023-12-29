【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為7.0827元，較前一交易日升值1.47分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2023年12月29日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.0827元，1歐元對人民幣7.8592元，100日元對人民幣5.0213元，1港元對人民幣0.90622元，1英鎊對人民幣9.0411元，1澳大利亞元對人民幣4.8484元，1新西蘭元對人民幣4.4991元，1新加坡元對人民幣5.3772元，1瑞士法郎對人民幣8.4184元，1加拿大元對人民幣5.3673元，人民幣1元對0.64870馬來西亞林吉特，人民幣1元對12.4582俄羅斯盧布，人民幣1元對2.6183南非蘭特，人民幣1元對181.36韓元，人民幣1元對0.51745阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52836沙烏地裡亞爾，人民幣1元對48.7105匈牙利福林，人民幣1元對0.55227波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9491丹麥克朗，人民幣1元對1.4065瑞典克朗，人民幣1元對1.4362挪威克朗，人民幣1元對4.15785土耳其里拉，人民幣1元對2.3915墨西哥比索，人民幣1元對4.8225泰銖。(編輯：廖小蕎)

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