【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在銀行股和油氣股承壓之下，歐股周四收在小跌；在預計主要央行明年將削減利率之下，歐股今年將以強勁姿態封關。

周四泛歐Stoxx 600指數收盤小跌0.79點或0.16%，為478.08點。

追蹤油價的下跌，權重較高的能源股下跌0.6%。銀行股也跌0.5%。在距離年末剩幾日之下，交易顯得清淡。

Hargreaves Lansdown的貨幣市場主管Sisammaj Streeter說，丹麥航運公司馬士基(Maersk)安排恢復油輪通過蘇伊士運河和紅海航線，有助於消除眼前的原油供應擔憂。

航運股在周三下跌近5%之後，周四續跌1.7%。

Streeter補充說，由於中東領導人警告衝突可能擴大，地緣政治緊張局勢仍然加劇，而且在真主黨襲擊後，以色列與黎巴嫩的邊界情況令人擔憂。

包括義大利和西班牙等美國盟友，都不願意與美國總統拜登派遣到紅海的部隊有關連，顯示加薩戰爭帶來的裂痕。

醫療健康股收盤上漲0.6%，抑制了大盤跌勢。諾和諾德(Novo Nordisk)在連跌兩天之後，上漲0.9%。

歐洲基準的Stoxx 600指數今年以來已經上漲13%，其中科技股和零售股在今年表現最好。自12月中旬聯準會暗示明年降息以來，全球市場出現反彈。然而歐洲央行(ECB)卻有不同的看法。

歐洲央行管委會成員Robert Holzmann表示，現在談論降低借貸成本還為時過早，而且2024年還不確定採取降息措施。

在個別股票方面，丹麥的維斯塔格風力系統(Vestas Wind Systems)上漲2.4%，並為連六漲；此前該風力渦輪機製造公司說，在美國獲得1089MW(百萬瓦)的訂單。

在經濟數據方面，西班牙11月零售銷售為年增5.2%；10月修正後為年增5.3%。