隨著社會結構的轉變，臺灣已步入高齡化社會，衛福部於「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」中，預期2030年相較於2010年之失智症人口會達近2倍的成長幅度，近年來失智症有越來越年輕化的趨勢，失智長者關懷成為當今社會刻不容緩的重要課題。元大期貨（6023）長期視企業社會責任為永續經營之一環，近日舉辦「憶起樂齡」活動，元大同仁自發性擔任志工送暖，將溫暖送到瑞智社會福利基金會，關心與支持社區中的失智長者群體，為2023年末畫上溫暖句點。

2021年元大期貨成為第一家通過「失智友善」的金融企業，同年12月辦理「失智症長者公益關懷」活動，作為本公司關懷失智長者之起始，2022年與元大投信共同捐贈百餘份的「元來暖暖包」。「社區關懷據點」是防失智的最佳場域，「生活型態介入」是預防及延緩失智最有效的方式。元大期貨期望長期深入於社區，從日常生活關懷與陪伴失智長者，藉由舉辦促進腦動、運動、人際互動等相關的課程，以延緩因失智症造成的機能性退化。今年除了捐款以外，更陪同罹失智症之長者進行桌遊活動，以介紹自己及興趣等方式互動作為暖身開場，進行兩種不同樣態的桌遊-《什麼不見啦》及《諾亞方舟》，穿插促進腦動與運動的手指健腦操；透過參與活動，陪同的照顧者同時也能應用桌遊在家陪伴罹患失智症的親密家人。

元大期貨積極投入中高齡族群社會服務，了解失智症與理解關懷中高齡失智者，讓客戶、同事、甚至親友有狀況時能即時發現並能妥善應對。本公司鼓勵員工參與社會公益服務，創造工作外的生活價值，落實ESG企業永續（環境、社會和公司治理）發展目標，並朝向專業國際級期貨商邁進，為股東、客戶與員工帶來與眾不同的價值。