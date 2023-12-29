市場看好明年昇達科營運動能

昇達科（3491）受惠兩大客戶訂單貢獻，明年起低軌衛星相關營收比重將大幅拉升，法人指出，昇達科今年低軌衛星營收占比約在15％，估計明年可望倍增，且越南及泰國兩地新廠明年第一季及第三季陸續投產，有利營運再上層樓。

受惠今年全球低軌衛星快速發展，且太空事業SpaceX的低軌衛星部門星鏈（Starlink）將攜手電信業者試低軌衛星電話通訊，社群媒體事業X則取得美賓州的匯款許，低軌衛星商轉出現成效。

昇達科躋身為衛星籌載關鍵天線元件供應商，備受看好。

昇達科表示，該公司去年低軌衛星營收中，絕大部分為地面站所需要的通訊元件，今年在衛星上所使用的通訊酬載元件亦經過完成嚴謹認證程序並進入量產供貨，預期明年度地面站與衛星酬載需求對公司而言將會是雙管齊發的完整年度，有助於推升其2024年營運成長。

今年以來，昇達科在低軌衛星相關營運占比約在15％，而在低軌衛星營收中，天上衛星籌載產品占60％，使用者終端設備、地上的地面站占40％，預期明年低軌衛星產品可望較今年呈現倍數成長。

由於看好未來市場需求將維持成長趨勢，及受到重要客戶要求，目前昇達科正積極布局海外生產基地並以東南亞為重心，目前建廠進度較快的是越南廠，目前廠址在北越河內，該廠未來也可能同時生產包括4G、5G、射頻天線等產品，預計明年1月向低軌衛星客戶提出認證，希望3月能正式產量營運。

至於泰國廠目前仍在積極找建廠地點，據了解，已在最後確認中，泰國廠目前規劃也將在明年9月正式投產營運，屆時，將有利昇達科爭取更多來自國際大廠的低軌衛星訂單。

市場法人看好昇達科明年成長動能，其中低軌道衛星仍將扮演主要成長動能，出貨產品包含閘道器天線陣列系統、使用者終端收發模組、天線饋源、衛星酬載等，其中應用於衛星酬載的微波/毫米波天線端元件於今年新增一家客戶將於明年放量。

此外子公司正通的電信工程業務，受惠台灣電信商持續佈建5G 並逐漸增加毫米波頻段，將帶動營收保持穩健。