ChatGPT等生成式人工智慧（AI）風生水起，北科大近日特別禮聘哈佛大學比爾蓋茲講座教授孔祥重擔任榮譽講座教授，由北科大校長王錫福頒授聘書，孔祥重也以「Embracing Generative AI（擁抱生成式AI）」為題，與超過200位師生分享專業見解，協助啟發更多學子充分運用AI科技，引領產業、造福社會。

孔祥重在AI學術領域享負盛名，身兼美國國家工程院院士、中央研究院院士、工業技術研究院院士，也是台灣人工智慧學校校長，對於資訊科學與工程領進展貢獻卓越，曾發表過上百篇頂尖SCI論文，取得許多專利，同時十分關切國內資訊、通訊界與產業界的發展。

王錫福表示，北科大近年積極發展AI，前瞻技術研究總部聚焦AI、半導體、能源等三大優勢領域，廣邀義隆、Sunbird等企業進駐合作，另也建置北區技專校院AI School人才培育基地，透過研究中心銜接課程，將研究轉化為教學材料，希望提升學生未來在產業研發的潛能。

孔祥重指出，生成式AI已席捲全世界，更將翻轉許多商業模式。以最多人用過的ChatGPT為例，它可以進行創意寫作、產生圖文內容、翻譯語言、擔任語音助理等。他亦分享與逢甲大學、台中精機合作，將AI導入車床的案例，生成式AI是高度創新的科技，時時刻刻快速進化中，能產生各方面的偉大應用。

最後他提醒年輕朋友「Stay active, don’t retire early」，保持主動、彈性，盡情享受生成式AI帶來的樂趣，年長世代請勿過早退休，錯過可惜。