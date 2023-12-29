【時報記者莊丙農台北報導】長榮海運(2603)年終今天入帳，長榮海、空年終相當，平均都在6個月，海運依照考績再往上增加。而長榮海運今年前3季每股盈餘15.14元，第4季出現淡季不淡，全年獲利仍領先國內其他航商，員工明年年中預期也可獲得不錯的員工紅利。
疫後長榮海運景氣出現史上最好榮景，長榮海運員工連續兩年領了令人稱羨的年終、年中獎金大紅包，雖然2023年全球海運回歸疫前的景氣，但藉著這兩年的累積的家底，有大筆利息收入支撐，且本業優於其他航商，前3季稅後淨利320.44億元，每股盈餘15.14元，也與長榮航空一樣，發出6個月獎金。
另外，明年的員工分紅按照公司章程員工分紅比率計算，即使第4季不賺錢，長榮今年前3季本期淨利358.5億元，員工紅利全年的淨利千分之5估計，仍有1.79億元員工分紅，每名員工仍可領到接近6萬元的年中紅包。
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