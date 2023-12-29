【時報-台北電】美股漲跌互見，道瓊指數微漲，連續第2日改寫歷史收盤新高。台積電ADR約收平盤。台積電今開跌4元為589元，台股今日小幅開低，目前指數約小跌20多點。
今日為2023年封關日。台積電今早熄火，早盤以AI族群買盤續旺，AI一軍廣達(2382)、緯創(3231)開高，台股在今2023年封關日追價買盤降溫下，開盤至今維持在17900點上下狹盤震盪，呈高姿態整理。
美國就業降溫，市場料明年首季有88.3%機率降息，美股開高，惟7年期公債的買氣不佳，美債殖利率走揚，壓抑科技股表現，終場漲跌互見，幅度介於-0.14%至+0.14%。
周四台股上漲18點，收在17910點，成交值2898億元。盤中以17928點，創下今年新高。
國票投顧表示，考量到萬八心理關卡在即，推測指數要有3000億元以上量能，較能攻克此道關卡，此外，觀察近3日的外資動向，分別買超180億元、367億元、193億元，對照大盤漲點146點、139點、18點，漲點呈現逐步縮水，似有高檔拉不動的跡象，暗示內資逢高站在賣方，尤其以昨日的差距，最為明顯，以此研判，指數震盪再攻的可能性較大。
凱基投顧分析，大盤已連續五日上漲，而且連續三日改寫今年新高，雖然周四盤中高點17928已逐漸逼近萬八點大關，但當日最後並未收跌，反而以小漲作收，顯示買盤逢低承接力道不弱，可先視為近關情怯清洗浮額的現象，下檔只要5日均線未跌破之前，周五2023年封關高點有望挑戰萬八點。周四電子股占大盤成交比重約70.5%，已連續兩日達70%以上，代表衝萬八大關可能由電子股來帶動。（編輯：沈培華）
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