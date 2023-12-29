眾所周知選擇權市場價格包含了對未來的資訊，因此本文從選擇權的市價估計資產價格之風險中立機率密度函數，以求得市場參與者對於重要事件的預期與看法，尤其當市場對某一事件形成一定程度的期待或支持某一看法時，此資訊將反映在相關資產其價格之風險中立機率密度函數，或是影響此資產價格的隱含波動度。
我們使用的兩個方法為混和自然對數常態分配法，以及通用第二型之beta函數法來求算風險中立機率密度函數，並將所得之結果應用到三件市場重大事件，分別屬於貴重金屬，能源以及地緣政治風險之相關事件。
實證結果能幫助投資人理解市場對這些重要事件的解讀，並獲得對類似事件發生機率的預測，本文顯示這些估算過程相對直接能容易執行，因此提供在交易所的網頁上，讓投資人能自行操作計算，增加投資大眾對選擇權市場資訊的使用與接受度。
作者：*國立中山大學財務管理學系助理教授蔡秉真、國立中山大學財務管理學系學士生趙澄宥
*通訊作者E-mail：[email protected]
發表人：蔡秉真
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