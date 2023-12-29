【時報記者莊丙農台北報導】櫃買中心為協助發行人快速釐清發行永續發展債券之相關問題，於現行永續發展債券專區建置「永續發展債券常見問答集」，於112年12月28日起上線供各界參考，問答集可至櫃買中心網站「永續發展債券」專區查詢。

櫃買中心指出，本次推出「永續發展債券常見問答集」內容分為一般問題、永續發展專項資金債券相關問題、可持續發展連結債券(SLBs)相關問題，以及實用網路資源等4大主題。後續將持續蒐集各界實務上對於發行永續發展債券的問題，同時參考相關國際準則發展，適時更新問答集內容，以協助發行人及承銷商儘速釐清。

櫃買中心近年推動永續發展債券市場有成，截至112年底累計發行金額突破新台幣5,000億元，達5,319.46億元，112年發行47檔，發行金額為1,472.89億元，在企業逐步重視氣候變遷議題及響應ESG投融理念下，今年不論國內或國外發行人，在永續發展債券的發行上更趨積極，也吸引許多新發行人投入市場，顯見有越來越多企業善用永續發展債券自資本市場取得永續轉型基金。