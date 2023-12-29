【時報-台北電】外匯評論：
1.USD/JPY隔夜美國十年期公債收益率上漲，提供美元支撐，但芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，市場預計美國聯邦準備理事會(FED)於2024年3月開始降息的可能性升至91%，期貨走勢則暗示FED明年降息幅度可能逾150個基點，令美元受阻，並據日本經濟產業省週四數據顯示，由於汽車產出減少及半導體電子設備的需求低迷，導致11月工業生產較前月減少0.9%，給依賴出口的日本經濟前景蒙上陰影。
但日本11月零售銷售較上年同期增長5.3%高於預期，亦是2022年3月以來連續第二十一個月實現增長，數據改善加大日本央行(BOJ)結束超寬鬆政策的可能性，而且BOJ削減每月購買公債操作次數，導致最長期限公債收益率上揚，激勵日圓上漲，促使美元兌日圓於141.82高點賣壓沉重。
隨著美國勞工部公布上週初請失業金人數增至21.8萬人，而且儘管房貸美(Freddie Mac)數據顯示，本週美國三十年期固定抵押貸款平均利率連續第九週下降達5月以來最低6.61%，全美不動產協會(NAR)表示，美國11月成屋待完成銷售指數為71.6較前月持平，仍保持在2001年以來最低水平，打擊美元兌日圓至140.24低點，但今年結束前的空頭回補，扶助美元反彈。預估今日美元兌日圓阻力於141.40-60，支撐於140.20-40。
2.EUR/US
市場全力押注明年全球將迅速降息的前景，推動債券收益率跌至6月以來的最低點，並據主要航運公司表示開始重返紅海航線，對運輸中斷的疑慮有所緩解，改善投資人的風險承擔意願，昨日提振澳幣和紐元觸及五個月新高，而且彭博新聞報導，歐洲央行(ECB)管理委員會委員霍爾茨曼表示，即使ECB已經結束史無前例的連續十次加息，現在談論降息為時過早，2024年降息還遠未確定，相較於FED預期明年降息而衝擊美元，推動歐元兌美元上揚至1.1139高點，但傳言在1.1150前掛有大量賣單，令歐元受限。
隨著市場仍認為歐洲經濟狀況不穩定，關注ECB未來的利率走向，預計ECB於明年3月會議上降息的可能性約為70%及明年降息幅度可能逾165個基點，而且德國兩年期公債收益率觸及3月銀行危機以來最低，在年末交投清淡下，獲利回吐賣壓推低歐元兌美元匯價至1.1053低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.1070-90，支撐於1.0980-1.1000。
3.GBP/US
由於交易商加大對FED於2024年降息的押注，引發美元全面走跌，而且英國央行(BOE)比FED對通貨膨脹的軌跡表現出更多警惕，料英國利率可能在更長時間內保持較高水平，週四提振英鎊兌美元漲至五個月高點1.2827。隨英國通貨膨脹亦在放緩，市場押注BOE將降息，導致英國指標十年期公債收益率跌至4月6日以來最低水平，打壓英鎊兌美元至1.2709低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2740-60，支撐於1.2640-60。(遠東商銀外匯保證金交易提供)
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