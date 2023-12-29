【時報記者任珮云台北報導】在不利升息、有利降息的美國經濟數據陸續發佈下，匯銀人士預測，美元指數的一浪低於一浪局勢基本沒有改變，在跌破102、101關口後，目前下方支持參考100.55、100.18水準。明年首季有機會跌破100整數關卡。
FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，展望2024年第一季，雖然市場對降息有過早預期，但預期通膨回落的數據和經濟實況將繼續出現在市場面前，降息憧憬將繼續濃厚，不利美元指數和美債收益率，美元指數跌破100大關基本是指日可待。
但要注意的是，在跌破100大關後，下方支持在99.58水準，也是今年7月的前低點，該支撐點或見明顯反彈；但假如反彈後再次失守99.58水準，美元指數可能進一步跌向97-98區間。
在美國經濟前景方面，TAROBO大拇哥投顧認為，美國不會進入衰退，而是以成長趨緩的步調進行軟著陸。對於進入經濟衰退的可能性，市場共識機率已經降至50%以下。而對於GDP成長的預期，市場估計將從2.4%的年增率緩降至1.2%。至於投資人最關心的通膨，同時也是今年聯準會最關注的焦點，市場目前預期明年通膨將進一步從11月的3.1%年增率降至2.1%，通膨料將有機會降至接近聯準會的2%通膨目標。
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