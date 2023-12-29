【時報-台北電】潛在供應短缺，周四大阪期膠連5紅；隨著連日暴雨，泰國南部多個省份遭遇嚴重洪患，恐將影響天然橡膠供應，抵銷了日本11月工廠產出受汽車產量下降，以及出口依賴型經濟前景蒙上陰影的利空影響，終場大阪期膠呈連續5個交易日收紅；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨漲1%，報每公斤253.5日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲1.1%，報每公斤151.10美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌0.04%，收於每噸13930元人民幣。

亞洲現貨市場，隨著區域橡膠期貨上漲以及有利的市場基本面，其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0.4%，報每公斤62.68泰銖；馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1.2%，現貨價每公斤154.65美分。(編輯：王聖為)(商品行情網)

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