【時報-台北電】因投資者為全球最大鋼鐵消費國中國，製造業活動持續收縮做好準備，據路透社調查顯示，由於製成品需求疲軟，中國12月份製造業活動可能連續第三個月萎縮，加上，中國政府當局干預鐵礦石市場價格所帶來的下調風險加大，致大連鐵礦石期貨價格下跌。

分析師表示，調查顯示，由於製成品需求疲軟，中國12月份製造業活動可能連續第三個月萎縮，這項數據將預期中國當局提出更多政策刺激支持的呼聲，人大周三發布的「十四五」規劃中期報告指出，中國將努力擴大內需，確保經濟快速復甦，促進穩定成長，預計，隨著中國鋼鐵製造商補充原料以維持農曆新年假期期間的生產需求，鐵礦石需求將在未來幾周內上升。

終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.14%，報每噸128.24美元；62%鐵礦石近月跌0.27%，報每噸136.3美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌1.26%，報每噸900人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)