【時報-台北電】即將告別2023，迎接2024元旦佳節，週四台股高檔震盪，資金聚焦於重電、類比IC、半導體設備等族群，股價表現強勢。終場加權指數以17910.37點作收，漲幅為0.11%；櫃買指數呈現不同步，跌幅0.35%。今晨美股交投清淡，呈現高檔震盪，三大指數漲跌不一，道瓊指數收漲0.14%、那斯達克指數收跌0.03%、費半指數收跌0.14%。

年末最後交易日到來，市場氛圍受到降息預期的提振，樂觀情緒一路推高第四季行情。元大投顧從技術面來看，日KD、週KD、月KD均呈現黃金交叉向上的趨勢，而日K線的MACD柱狀體翻紅，短期均線多頭排列，顯示加權指數上漲力道強勁，短線以五日線做為多方支撐點。相較之下，櫃買指數在12月的漲勢不及加權指數，使得盤面結構呈現權值股優於中小型個股表現，櫃買指數後勢需要守穩月線並再度創波段新高的走勢，才能促使中小型個股回歸強勢。

元大投顧分析，近期投資氛圍樂觀，12月以來多數股市齊漲，但也意味著股市處於高位階，追高的風險相應增加。為因應未來盤勢變化，建議採取高基期轉向低基期個股的策略。值得關注的是，外資從聖誕節過後，挹注台股資金動能，在元旦後，外資是否持續加碼成為觀察焦點之一，若外資買盤持續增加，權值股有望優於中小型個股表現。產業上則留意近期題材強勢的AIPC相關概念股、產業落底有望復甦的半導體設備、MCU等。（編輯：張嘉倚）