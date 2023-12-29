北上走春，位在台北市中心黃金區位的慕軒飯店，倚著優雅欒樹林蔭大道，以其低調的豪華和優雅而聞名，透過大片落地窗映照下滿是綠意，可輕易感受都市叢林間難得的恣意清閒。搶攻春節旅遊人潮，即日至2月26日前推出，「迎春特惠 晨曦樹海」住房專案，雙人入住每晚最低5,988元起（含稅），再送兩客豐富自助式早餐、及義大利品牌ACCA KAPPA三件旅行組，前30組再加碼贈捷運一日交通票券，每房還可參加乙次「新春扭蛋」抽獎活動，最大獎「經典客房」住宿券帶回家，特惠價格即刻搶訂，訂房請洽（02）7726-6699。
慕軒飯店鄰近東區及信義商圈的極佳地理位置，春節住房專案透過旅行組與限量加碼的一日交通票卡，最適合有北上走春需求的旅人。現在入住限時優惠價5,988元起，隔日早晨還可至二樓GUSTOSO義大利餐廳品嚐種類多元自助式餐檯早餐，搭配現點現做七款蛋料理、新鮮生菜水果、各式經典冷盤、熱食，同時，2024年1月1日起入住慕軒飯店之旅客，每日下午5點至6點可至URBAN331威士忌酒吧享用HAPPY HOUR，軟性飲料、酒精飲品與現炸出爐輕食小點接免費暢食暢飲，用輕鬆價格享受舒心難忘的美食住宿體驗。
慕軒飯店連續3年名列「台北米其林指南推薦旅宿」肯定。除了1月21日起入住「迎春特惠 晨曦樹海」住房專案的旅客外，2月份期間除每房住客加入飯店AMAZZING CLUB會員則也可同步參加新春扭蛋抽獎乙次，在 GUSTOSO義大利餐廳消費滿3,500元、URBAN331威士忌酒吧消費滿1,500元持發票也可同樂，金額不做累積，每張發票抽獎乙次，經典客房住宿券、免費品嚐GUSTOSO午餐、URBAN331威士忌酒吧商業誤餐或是品牌環保吸管三件組、品牌行李束帶等多項好禮，整個2月大獎拿不完。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）
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