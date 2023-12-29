【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17893.63點，跌16.74點；總計380家漲、210家跌、233家持平；委買4493752張、委賣1964467張；總成交值25.02億元。

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