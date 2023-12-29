德昌事業特推出「納豆加紅麴」產品，該公司表示，與市面上的產品相較，其以獨創的發酵培養技術，製成高含量的純正納豆菌濃縮抽取物，與紅麴濃縮精華，使每顆錠劑中含納豆激酶1,020FU及MONACOLIN 5毫克，加上專利紅景天及銀杏果的補助，營養、精華不流失，每錠含納豆激酶51毫克，紅麴營養元素320毫克，並符合日本納豆協會建議每日成人食用量2,000FU，每購1組，贈送女人寵愛一生，青春美麗（蔓越莓、櫻桃、巴西莓），1包30粒／30天份（股票上市製藥集團製造）。
此外，該產品由股票上市製藥集團CGMP生展生物科技公司製造，取得美國、日本專利，通過檢驗合格標準，不含西藥成份及重金屬和農藥殘留讓民眾吃得安心，為回饋大家的支持，1盒60粒裝／30天份，原價1盒1,700元，促銷包裝4盒2,500元，以照顧民眾全方位的健康。免付費專線：0800-736-736（3線），營養諮詢專線：（02）2591-7870（7線）。
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