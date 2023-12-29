葡萄王生技致力企業永續，為接軌國際、落實ESG，公司秉持廉潔、透明及負責之經營理念，制訂誠信政策，並建立良好風險控管機制，創造永續發展之經營環境。近日取得ISO 37001反賄賂管理系統認證，並於12月19日舉辦授證儀式，成為全台第8家、生技業第1家，同時為全台上市櫃公司第1家全據點取得認證的企業。
葡萄王董事長曾盛麟表示，作為台灣保健品龍頭廠商，公司治理前5％上市公司，葡萄王於今（2023）年開始導入ISO 37001反賄賂管理國際標準，遵循反賄絡國際公約及台灣相關法律要求，建立賄賂防制管理系統。全公司6個營運據點，跨31個部門單位，由總經理為最高管理階層，授權各單位共同監督、互相稽核方式，讓人人都能為反賄賂盡一份心力。此外，公司還繪製屬於葡萄王的職務風險地圖，針對全公司各部門、各職級、各項作業流程貪腐賄賂風險進行區別。
葡萄王進一步指出，為強化遵守本政策之重要性，對內公司董事都必須定期出具「誠信經營政策聲明書」，全體員工簽署「廉潔承諾書」，目前已辦理12場教育訓練。為落實ISO 37001反賄賂管理國際標準，全面檢視修訂相關準則，在完成兩階段嚴謹的驗證活動後，於12月19日正式獲頒BSI（英國標準協會）ISO 37001：2016反賄賂管理國際標準認證，除了肯定了葡萄王反貪腐反賄賂的決心，同時也展現企業永續經營目標，未來將持續以誠信為本，打造誠信企業並為社會做出更大的貢獻。
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