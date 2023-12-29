依保發中心統計，產險業旅行綜合險今年呈「十倍數成長」，產險業者表示，由於出境人次還未恢復至疫情前，預期產險旅行綜合險還有相當大成長空間，也是產險未來銷售主力產品。
國泰產險表示，隨著各國出入境解封後，今年掀起報復性出遊潮，經過滑雪、賞櫻、暑假跟賞楓季，不少民眾在今年都已經出國超過一次。依觀光局統計資料，今年1～10月出境人次較疫情前（108年1～10月）恢復至將近7成，更是111年同期的近12倍，這樣的海外旅遊盛況也反映於旅綜險投保需求，與去年同期相比，國泰產險今年前11月海外旅綜險業務增加近13倍，同期理賠賠件數較111年成長超過300％。
依保發中心資料顯示，產險業旅行綜合險前10月8.86億元，較去年同期0.65億元，成長率高達1,263％；網路投保旅綜險金額前10月6.99億元，也較去年同期0.59億元同樣成長1,085％。因此，各家產險旅綜險今年投保件數及金額都大成長。
由於出國人數尚未回到疫情前，產險業者表示，預期未來還有相當大成長空間，旅綜險仍是未來重點推廣產險項目。由於以往各產險競爭的項目「班機延誤」和「行李延誤」，目前都得依公版旅綜險條款規定，也就是「班機延誤」須較預定出發時間超過四小時以上、「行李延誤」也要延誤六小時以上才可獲得補償金。因此，各產險改以其他方面宣傳網路投保或自家的旅綜險。
安達產險也表示，只要於2024年元月底投保該公司旅綜險，有機會抽Dyson吸塵器、好禮即享券5,000等。
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