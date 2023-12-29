投信投顧公會今年持續帶領業者走入校園鼓勵同學們建立正確理財觀，最後一波來到真理、台北商業、台南應用科大、靜宜及宜蘭等五所大學，除了建議同學養成投資的好習慣，更提醒要把握時間複利的優勢，不要忽視小錢的力量，透過適合的基金與投資方式，及早進行投資理財規劃！

中國信託投信副總詹益銘到真理大學，向同學們解析主被動基金的特性與差異，同時提醒同學投資之前要先了解自己也了解投資標的的風險與特性，尤其國內ETF基金近年規模持續快速成長，各類商品日益齊備，在ETF基金具有分散性高、流動性高、透明度高、多元性高和成本較低的五大優勢下，不失為年輕世代作為中長期投資的好工具，建議年輕人可選擇成長型ETF基金入門。

復華投信經理詹博宏則到臺北商業大學，鼓勵同學們理財上應善用目前最大的主場優勢－時間複利，學會理財才能享有豐沛人生。詹博宏從簡介股市技術、籌碼面的基本分析讓同學了解到投資股市必需深入研究，雖有機會大賺但也隱含同樣高的風險，而共同基金定期定額、ETF基金的興起，正好分散了單一個股投資風險的難題。詹博宏分享，主動型基金定期定額可透過紀律執行低買高賣，化波動為轉機；被動式ETF追蹤指數，透明度高、交易成本低且交易方式簡便，都是同學們投資入門的好方式。

對於今年國內掀起的配息型ETF投資熱潮，投信業者也特別提醒同學們，年輕人雖擁有「複利」投資優勢，但決定「複利」威力的主要因子包括投資時間長短、投資報酬率高低。年輕小資族最強大的本錢就是時間及較高的風險承受度，應該優先選擇不配息的市值型或成長型ETF，才會有較大的「複利」的效果。如果基於現金的需求而投資配息型的基金，對於相關的交易成本（尤其領息次數愈頻繁所需費用會愈多）、配息來源、是否填息等條件都應事先充分了解，否則可能賺了息賠了價。

日盛投信副總賴文杰來到台南應用科大，介紹定期定額投資基金的優勢，其門檻低、流動性與便利性高的特性，特別適合不易掌握投資時點的年輕人用來累積資產，同時分享透過母子基金投資術來提高基金投資的效益，也就是單筆投資加上定期定額，透過機制自動停利與回跌加碼，更適合無瑕盯盤的族群有效提高基金投資效益。

同時提醒同學，不要覺得錢太少就不能投資，先釐清生活中需要、想要和必要的花費，只要一有錢就想到投資運用，才能逐漸養成理財的好習慣。

兆豐投信總經理黃大川則和靜宜大學同學分享投資與投機的差異，從中讓同學們理解風險在投資中的重要性，同時分享多位國際大師們的理財觀與投資心法，讓同學們在踏出投資第一步的時候先有正確的理財觀。黃大川強調，基金定期定額除了必須堅持長期持續扣款，並透過數據佐證定期定額投資基金的買點不如賣點來得重要，因此很適合年輕人作為踏出理財第一步的工具。

群益投信副理李承泰則和宜蘭大學同學分享「富人」思維，建議同學們有收入之後的規劃要先以儲蓄（或投資）優先而非支出，也就是收入先扣除投資部位剩餘的才作為支出，這是存下人生第一桶金的基本功夫。而在眾多理財工具中，基金定期定額能勝出主要在於其透過有紀律的攤平投資成本，只要堅持持續扣款搭配適時的操作，包括漲多停利、大跌不停扣、逢低再加碼等策略，就能比其他投資理財工具更有效累積財富。