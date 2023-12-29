時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 12/29

黃金 2066.19

白銀 23.93

白金 1000.25

鈀金 1129.54

(王思涵)(商品行情網)

#時報 #重金屬 #現貨 #亞洲 #黃金