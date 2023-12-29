今（29日）是台股2023年最後一個交易日，早盤以17893.63點開出，隨後下跌超過20點，重返萬八再等等，權值股台積電跌4元，觸及589元，金融股一片綠，AI族群撐盤，緯創與廣達漲逾1%。
台股昨（28日）上漲18.87點，收在17910.37點，雖無緣重返萬八，但再度創下今年新高，成交值為2846.8億，三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超118.03億。自營商賣超64.33億，投信賣超10.89億，外資及陸資買超193.25億。
周四美股漲跌不一，道瓊上漲53.58點（或0.14%）至37710.10點，那斯達克指數下跌4.04點（或0.03%）至15095.14點，標普500指數小漲1.77點（或0.04%）至4783.35點，費城半導體挫低5.91點（或0.14%）至4208.68點。
中國時報報導，台新投顧總經理呂仁傑指出，台股明年第一季有望看到短期高點，先拚歷史高點18619點，如明年美股表現優於預期，不排除年底前台股攻上「萬九」，甚至上看2萬點。
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