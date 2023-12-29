新年到來之際，國泰人壽提醒運用簡單明瞭「保障金三角」的概念來做保單的定期檢視，補足或添購適當的保障。金三角底層為基礎醫療保障－住院、手術、實支實付，中層的重大疾病保障是面對突發疾病發生時的最佳後盾。
國泰人壽內部數據統計今年銷售超過15萬件，屬於熱銷也是客戶關注度最高的保障，而頂端的長期照顧保障而是讓樂齡生活無後顧之憂的生活防護網。
心法1：先求有再求好，必備基礎醫療保障。國壽表示，保障規劃要及早開始，可依生涯階段和擁有的預算，添購對應的保險商品，如年輕小資族，年紀輕身體健康狀況佳且保費相對便宜，除了建議可投保住院、手術與實支實付等基礎醫療外，國壽推薦「三倍真醫靠住院醫療定期保險（外溢型）」繳費期間內含住院日額及醫材補助等基礎保障，繳費期滿後，即享有總繳保費放大3.3倍的實支實付醫療障戶，更是業界少有保障到90歲的實支商品。
心法2：重疾險搭配基因檢測實物給付，掌握黃金治療期。2022年國人十大死因仍以癌症居冠，隨著醫療科技進步，惟治療與後續追蹤檢查費用高昂，重大疾病保障即能成為民眾的最佳後盾。國壽特推出的新年賀禮「滿福康愛」專案，組合規劃「鍾心滿福重大傷病定期保險（外溢型） 」與「醫心康愛防癌定期健康保險（外溢型）」，除了有心血管疾病保障及特定重大傷病保障，兩項基因檢測的精準醫療服務，讓癌症治療能對症下藥，並可追蹤癌症轉移跟復發的風險，雙基因檢測搭配，重疾保障更全面。
心法3：提早規劃樂齡長照，輕鬆面對「老活」人生。2025年台灣將邁入超高齡社會，如何讓老後的生活維持相對的品質與優雅，40歲以上才能擁有投保「樂齡守護長期照顧定期健康保險（外溢型）」的機會，協助民眾提早佈局老後生活，也提供實物給付的服務，當發生長照需求時，可選擇優質長照專業機構提供基本生活或失智照護，為保戶打造個人化服務計劃，不用擔心面臨長照後的照顧與費用。
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