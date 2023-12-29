玉山致力打造便捷的數位金融服務，以簡易（Simple）、流暢（Smooth）及貼心（Sweet）的3S數位金融體驗廣受顧客好評，目前超過8成5顧客的主要業務例如外匯、理財、信貸及信用卡等都是透過數位通路完成。本於以顧客需求為核心，玉山銀行持續打造新一代「ｅ指申請平台」。即日起只需填寫一次資料，即可同時最多完成7項金融業務申請，讓顧客可輕鬆享有玉山優質的數位服務。
過往民眾通常需要同時申辦多項金融產品，才可滿足其購物、理財、旅遊等需求。以購車為例，除了需要貸款以外，同時也要開立帳戶方便日後每月還款，也可能需要多申辦一張信用卡支付購車後的保險、繳納稅款或相關花費。因此，如果在顧客申辦貸款的關鍵時刻，同時引導顧客流暢地申請相關金融產品，即可共同創造顧客與銀行間之雙贏。
為解決顧客痛點，玉山於12月推出新一代「ｅ指申請平台」，民眾可依自身需求同時申請多項金融服務或產品，只需一次性的填寫資料、完成線上身分認證，並上傳身分證件與財力證明，即可同時開立台幣、外幣帳戶、申辦信用卡、個人信用貸款、房屋貸款、證券帳戶及複委託帳戶，並可自動完成帳戶連結交割，無須重複申請或臨櫃辦理，一站式完成，節省繁瑣、重覆的申請時間，解決日常使用金融服務不便。
玉山積極發展場景金融，聚焦關鍵生活場景，陸續與全盈支付、全支付、口袋證券等金融機構合作資料共享，讓金融服務就像水、像電一樣，於生活中各處可隨時取用。未來也將持續打造更加便利的數位金融平台，嵌入各個生活場景，提供跨產業、跨虛實、跨國界的無縫數位金融服務體驗。
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