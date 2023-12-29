兩大電支龍頭TWQR陸續上線

國內「嗶經濟」已深植人心，金管會統計至10月底，電支帳戶使用者人數已達2,642萬人、月增約35萬人，幾乎每月增加近40萬人，以增速推算，最遲明年7月將可突破3,000萬人。

2024年電支業拚業績更上層樓，TWQR整合更受市場關注，目前已有四家電支平台先行，而街口支付、全支付兩大龍頭已加入，但上線時間未定。據了解，街口支付明年上半年前可完成開發及串接，而全支付預計第一季將會正式上線。

據統計，國內未歸戶電支帳戶使用者人數在今年3月首破2,300萬人大關、達2,332萬人，等於是國內正式進入「人手一個電支帳戶」時代，後續會員數增速不停歇，至9月底止已突破2,600萬、達2,607萬人，10月更逼近2,700萬人。

電支使用人數快速成長，帶動實質業務加溫，電支三大主要業務維持穩定，10月小額匯兌轉帳金額達132.6億元、月增41.8萬元；10月儲值金額252.4億元，月增4.9億元。不過，10月整體代收付金額降至147.36億元、月減2.6億元，主因愛金卡（icash）金額驟減。

業者分析，代收付金額下滑是因基期因素，由於各家活動檔期不同，導致金額上上下下，但長遠來看仍是穩健成長，且11、12月傳統消費旺季，可望帶動金額回溫。

市場關注電支業2024年策略，對於TWQR規畫，首波包括全盈支付、一卡通、橘子支、歐付寶已先上線，其餘包括簡單支付、愛金卡、全支付、悠遊付、街口支付均在進行系統串接準備。街口支付表示，預計明年中完成系統串接，全支付目前已規畫，第一季就可正式上線。

全支付表示，明年鎖定四大策略方向，其一是強化基金理財，推定期定額投資；其二是提升用戶黏著度，提供更多元化金融服務及更佳的客戶體驗，如個性化服務等功能；其三是服務整合，未來將考慮整合如證券、保險等多項服務，提升市場競爭力；最後是政府合作，將會全力配合發展TWQR。

至於街口支付鞏固龍頭地位，今年與跨境支付平台HIVEX及日本市占第一的支付公司PayPay合作，10月起順利搶進日本市場，靠著更多元服務，用戶黏著度也跟著大幅提升，預計2025年達到「單月損益兩平」的目標不變。