本研究對美國聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策會議後20天公布的會議紀錄（Minutes），編制四種貨幣政策指標：綜合指標（Synthesis Index）、鴿派指標（Dovish Index）、鷹派指標（Hawkish Index）及政策轉變指標（Christofferson Transition Index），並探討對墨西哥、巴西、土耳其、印度、泰國、菲律賓、台灣、韓國、歐盟、英國、加拿大及日本貨幣兌美元匯率於會議紀錄公布後，變動百分比之預測效力。

研究結果顯示，不同國家對於FOMC貨幣政策指標的反應存在差異，像是對美國經濟依賴程度較高的新興市場國家之貨幣，會比較容易受到FOMC貨幣政策指標的影響，若進一步建構其他國家的央行貨幣政策會議紀錄貨幣政策指標並納入匯率變動預測分析，則發現英國、日本、韓國、台灣等發展程度相對較高國家貨幣則較受本國央行決策影響。

此外，本文也透過熵（Entropy）的概念建構貨幣政策密集度指標，並協同四種貨幣政策指標對匯率變動百分比進行分析，結果顯示其對於加拿大、台灣及新興市場國家貨幣對FOMC貨幣政策指標顯著性具提升效果。

作者：*國立陽明交通大學資訊管理與財務金融學系郭家豪、國立陽明交通大學資訊管理與財務金融學系賴冠諭

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發表人：賴冠諭