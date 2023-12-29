永虹先進（6618）28日董事會決議中壢廠租約，將提前解約。永虹表示，中壢廠是向眾勝實業公司承租，公司基於未來營運項目重心，轉至南投的草屯廠，經雙方同意於原租約到期日2025年9月30日前，提前解約不再租用。
面對現況變通求存、追求公司永續經營、撙節成本費用，及公司股東最大利益考量下，永虹董事會決議通過中壢廠提前解約及停止生產。上述全部或部分停工項目，占公司今年第二季合併營收6％，初期將對合併營收產生影響不大。
永虹董事會決議通過後，執行中壢廠全面停產，並符合法令規定，且依勞動法令辦理相關作業，以減少各項支出。另市場訂單將由永虹草屯廠承接及出貨，以維繫客戶及公司營運。
至於公司訂單轉予海外委託代工廠生產，以逐步恢復對客戶供貨。
永虹指出，草屯廠將積極開發航太等級的碳纖維複合材料，及開發其他高附加價值的機器設備，以進一步提升公司營業效益。
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