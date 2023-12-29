潤泰全（2915）成功活化閒置資產，以總價5.39億元處分桃園市大園區五塊厝段下埔小段1,419.03坪土地，在12月已經完成過戶，處分利益約為5億元，第四季獲利進補，法人估，貢獻EPS約0.44元。年底為零售業消費旺季，加上售地利益挹注，潤泰全第四季業績可望回升。

展望明年，升息有望，潤泰全轉投資南山人壽的效益，有機會表現更好。

潤泰全球副總經理李天傑28日法說會指出，潤泰全本業包括紡織、零售、量販等，轉投資事業包括南山人壽、潤泰新（9945）、潤弘（2597）等，綜合持股分別有26.62％、25.7％、9.1％；並布局生技藥業與環保事業，分別持股中裕新藥（4147）4.07％、浩鼎（4174）4.08％、日友環保（8341）3.07％。

至於在中國大潤發高鑫零售的持股，目前還有1.41％。

今年潤泰全前三季合併營收約21億元，EPS為10.75元，比去年同期25.31元衰退逾5成。李天傑表示，主要是去年認列有投資性不動產收益，加上轉投資潤成及南山人壽今年第三季受匯率影響，保費收入也因景氣因素而減少，因此影響潤泰全的獲利表現。

在土地資產方面，潤泰全目前持有桃園、台中4筆5.76萬坪、市值105億元的資產，將持續活化。其中，中壢一廠土地現正變更為住宅用地程序，變更後面積約達5,506坪；另外，新豐、台中、楊梅廠都已列為投資性不動產，新豐土地已改為建地，待價而沽，台中商業用地、楊梅廠，目前出租給潤弘。

潤泰全從2017年轉投資南山人壽迄今，合併淨值攀升6.3倍到890億元；目前帳上資產價值仍然超過百億元，將持續活化資產，未來在轉型為控股公司的架構之下，會以紡織本業及零售、流通、壽險等多元產業布局為主。