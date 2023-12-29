加工絲終端庫存調整近尾聲，宏洲（1413）、宏益（1452）、集盛（1455）、聯發（1459）等產線，平均稼動率已達8成，預期第四季會是今年營運高峰；雖已落底，但市況仍在緩步調整，業者預期，整體加工絲產業回復正常水準要等到年後，旺季加持才能真正回溫。

宏益11月營收是今年單月最高；集盛10、11月連二個月恢復年成長。宏益指出，受到終端需求降溫，客戶庫存調整，且大陸加工絲傾銷等影響，上半年台灣加工絲廠的平均稼動率都在6成以下，第三季有回升，第四季多家廠商已來到7～8成。

聚酯長纖維絲（POY）廠宏洲指出，隨著內需市場及亞洲市埸持績增加，且發展高性能、機能性特殊纖維紡織品提高產品附加價值，預期明年產業景氣會由弱逐步回溫。

聯發總經理王豐岳指出，在東南亞市場崛起、中國大陸規格化產品大量供給下，公司已調整產品結構，從以加工絲生產為主，調整為環保纖維、伸縮彈性絲、輕量保溫中空纖維、吸濕排汗纖維、抗菌防霉纖維、抗紫外線纖維、難撚纖維、超細丹尼加工絲等細緻化、客製化紡品為主。

聯發預期，明年產業景氣從第二季開始好轉，加上今年營運基期低，明年全年營運可能會有1成到2成成長。