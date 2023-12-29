新纖近五季營運

新纖（1409）總經理歐金達在28日法說會指出，最差時期已過，明年會慢慢復甦，正面看待後市，樂觀新纖營運成長。新纖集團轉投資事業、跟比利時商合作的半導體用雙氧水產線，目前認證中，明年第二季投產，第三季開始貢獻營收與獲利。

新纖三大事業群包括塑膠、化纖、光電，目前第四季化纖產品稼動率約9成，酯粒達100％，可望延續到明年第一季；工程塑膠稼動率約6成，歐洲市場未恢復正常，需求較弱，明年第一季可望隨需求回溫，稼動率再提高1～2成。

展望產業景氣，歐金達表示，今年最差稼動率僅五成，下游客戶持續調整庫存，例如Ｎike庫存降至3成，整體看下游庫存下降很快，可預期其他廠商訂單回流。

在集團轉投資事業，跟比利時商合作的半導體用雙氧水產線，主要用在晶片清洗，定位在做最高等級（G5）、雜質最少的產品，待實際投產後，對營收與獲利的貢獻會更清楚。

至於可彎曲薄膜，預期越來越流行，新纖已經打入市場，整體用量還不多。

對於全球產業景氣的看法，歐金達指出，如果明年美國降息，消費意願看增。最大變數首推地緣政治，以巴戰爭造成紅海危機，推升運價，歐洲線每40呎櫃運價翻倍漲，從1,000美元漲至5,000美元，美國線運價也上漲50％左右，若相關事件持續，船期大亂，憂心塞港事件重演，貨物與石油無法如期運送，也恐將引發能源危機。

至於兩岸關係發展，歐金達指出，中國大陸提出ECFA取消12項優惠，這波是石化等產品，對台灣同業多少會影響，不排除未來還有更嚴峻、多項目廢除，對產業影響擴大，目前新纖銷往中國大陸市場營收占比不到5％。新纖今年前11月合併營收361.76億元，年減15.8％。