費半、那指及道瓊等美股3大指數紛寫歷史新高，蘋果、微軟、Google、亞馬遜、Meta、特斯拉、輝達等科技7雄貢獻77%的漲幅，財信傳媒董事長謝金河引用台灣先生、寬量國際策略長谷月涵觀點，指出台股受惠台積電大啖蘋果訂單、美中脫鉤等4大轉折，成科技第8雄，且聯發科極力挑戰高通的龍頭地位，不僅第2座護國神山可能出現，廣達、台達電、華碩也受惠AI PC成為新的神山群。
謝金河在臉書發文指出，雖然今周刊少了范疇犀利觀點很可惜，但看到谷月涵的「台股躋身美股八雄之列」，則是難得有觀點、也有角度的好文章。
今年美國股市大漲，中國深滬港股市大跌，成了強烈對照組，這當中，費城半導體指數、Nasdaq100及道瓊工業指數都創下歷史新高價，半導體及科技7雄是拉升美國股市的最大功臣。今年標準普爾500指數上揚26%，科技7雄貢獻77%的漲幅。
台股今年大漲逾26%，遠遠超過羅素2000的13%，谷月涵認為，台灣在全球半導體的地位難以撼動。
其中有4個重大轉折，一是台積電打敗三星、Intel，吃下蘋果訂單；二是美中脫鉤，台灣發揮關鍵作用；三是疫情帶來數位轉型需求，四是AI帶來的新時代，4項因素帶動台股和科技7雄並肩而行，台股可以視為科技第8雄。
而且，台股總市值只有蘋果一半，比微軟、Google都小，這也是台股的有力憑藉。到目前為止，美國科技7雄市值已經達12兆美元，同樣把中國的騰訊、拼多多、阿里、美團、網易、京東、百度、小米加在一起，居然抵不到1家輝達的市值，這也可以看出美中科技實力的落差。
當年台積電超越三星、InTel，市值扶搖直上，成為台灣的護國神山。今年AI的應用，邊緣運算會帶給台灣空前機會。
聯發科法說會預告天璣9300可以支援各項生成AI，這是聯發科千載難逢挑戰高通的機會，謝金河認為，如果聯發科可以超越高通，台灣第2座護國神山可能出現，這時如果廣達、台達電、華碩等也跟著AI，由伺服器到AI PC水漲船高，台灣的護國群山效應會更顯著。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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