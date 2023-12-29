【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在今年倒數第二個交易日，周四標普500指數在清淡的交易中微漲作收，距離2022年1月3日創下的歷史高點僅差0.3%。道瓊指數微漲，連續第2日改寫歷史收盤新高。那斯達克指數微跌收盤。隨著封關將至，三大指數月線、季線和年線料將同步收紅。
如果標普500指數突破先前創下的歷史收盤高點，就確認了該基準指數在2022年10月跌至熊市谷底後已經進入牛市。分析師表示，這也意味著經濟情勢樂觀。
包括請領失業給付人數、成屋簽約待過戶銷售指數和貿易等最新發布的數據，都指向美國經濟走軟，但仍然深具韌性。這樣的情境有助於鞏固市場的押注，即聯準會可能比預期更早開始降息並實現軟著陸。
根據芝商所FedWatch工具，金融市場押注聯準會在明年3月降息25個基點的可能性為74.1%。
周四收盤，道瓊指數上漲53.58點或0.14%，報37,710.10點。標普500指數漲1.77點或0.04%，報4,783.35點。那斯達克指數跌4.04點或0.03%，報15,095.14點。費城半導體指數跌5.91點或0.14%，報4,208.68點。
標普500指數11大類股漲多跌少，公用事業股漲0.70%，表現最佳，其次為房地產股漲0.53%。受原油價格重挫拖累，能源股收跌1.47%，跌幅最大；其次為原材料股跌0.46%。
重磅科技股普遍收高，蘋果漲0.22%、微軟漲0.32%、亞馬遜漲0.03%、Alphabet跌0.10%、輝達漲0.21%。
軟銀旗下晶片設計公司安謀（Arm Holdings）勁揚4.34%，收在每股77.47美元，創下歷史收盤新高，盤中最高升至78.35，刷新9月14日赴美IPO以來的高點。
台股ADR方面，台積電漲0.05%、聯電跌1.73%、日月光漲0.21%、中華電信漲1.28%。
反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大漲2.17%。由於中國藍籌股創下5個月來最大漲幅，阿里巴巴、拼多多和京東等在美國上市的中國公司股價上漲0.6%至2.7%。
紐約證交所下跌與上漲股數比為1：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.08：1。
標普500指數有49檔成分股觸及52周新高、無一創新低。那斯達克指數有141檔成分股觸及52周新高、37檔創新低。
美國交易所成交量總計為94.6億股，過去20日全易日均量為125.7億股。
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