【時報記者王逸芯台北報導】美股周四漲跌互見，道瓊指數收漲53點、續創收盤歷史新高，S&P 500指數歷史新高也只差13點。今(29)日2023年封關在即，萬八大關近鄉情怯，台指期開跌0.07%、電子期開跌0.12%、金融期開跌0.06%。

即使目前盤勢仍強，但考量到櫃買指數反向收黑，與加權指數表現不同調，可見盤面輪動加快，強勢股有換人當的跡象，現階段先以短進短出的方式因應，待回檔再佈局波段潛力個股，如此較有機會參與目前行情。

元富期貨指出，隨著年底將近，資金行情續熱，各類股健康輪動，為指數向上墊高提供強勁支撐。目前指數接連五日高過高、低不破低，加上均線維持多頭排列走勢，多方架構明確，可望於2023封關前挑戰萬八關卡。

#指數 #開跌 #封關 #歷史新高 #萬八