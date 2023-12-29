時報-商情早報

1.美元上漲 紐約期金回跌。

2.LME:12/28期銅收8624.50美元/公噸，跌66.00美元。

3.NYMEX:2月輕質原油跌2.34美元，每桶為71.77美元。

4.西德州原油跌2.29美元，每桶為72.02美元。

5.12/28適逢耶誕連續假期，海運運費指數休市。

6.SICOM:天然橡膠1月期貨RSS3上漲0.30美分。

7.NYCE:3月棉花漲0.42美分，每磅為80.95美分。

8.CBOT:1月黃豆粉跌5.90美元，每公噸為393.00美元。

9.12/28TRJ-CRB下跌1.90，為266.38。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸136.30美元，跌0.37美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元上漲，周四紐約期金回跌；受累於美元指數上漲0.3%，削弱投資人以美元計價的黃金更顯昂貴，且市場對於美國聯準會(Fed)明年可能降息的期望降低，加上10年期公債殖利率回升，同步令金價跌近1%；終場收盤報價，2月黃金跌9.60美元，報每盎司2083.50美元；3月白銀跌0.27美元；4月白金漲8.60美元；3月鈀金跌17.50美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-獲利了結，期銅自5個月高點回落；因投資者鎖定了年底前反彈帶來的獲利，獲利了結出脫，加上，對最大消費國中國，經濟增長和房地產行業仍有一些擔憂，致倫敦(LME)銅價自近五個月高點回落，但由於美元走軟，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，則限制了銅價跌幅。終場周四指標期銅下跌66美元；期錫上漲36美元；期鎳下跌204美元；期鋅下跌0.5美元；期鋁下跌9美元；期鉛持平。(呂方維整理)

3.原油期貨-周四美國原油期貨挫逾3%，儘管上周美國原油庫存減少，且降幅超出預期，但因更多的航運公司，計劃陸續恢復紅海航線，緩解因中東緊張局勢持續升溫，而導致供應中斷的擔憂，油價順勢回跌逾一周低點，終場美國NYMEX-2月輕質原油期貨跌2.34美元，報71.71美元/桶；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨跌1.26美元，報78.39美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-適逢耶誕連續假期，周四BDI指數休市；綜觀近一周乾散貨運市場走勢，受累於太平洋及大西洋區需求疲軟，令波羅的海乾散貨BDI指數於上周四(12/21)呈連續7個交易日收黑，然隔日因太平洋區貨盤趨於穩定，故BDI指數出現微幅反彈態勢；截至上周五(12/22)收盤價，BDI指數上漲7點，收2094點，漲幅0.3%；BCI指數上漲37點，收3398點，漲幅1.1%；BPI指數下跌6點，收作1909點，跌幅0.3%；BSI指數下跌9點，收作1369點，跌幅0.7%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-潛在供應短缺，周四大阪期膠連5紅；隨著連日暴雨，泰國南部多個省份遭遇嚴重洪患，恐將影響天然橡膠供應，抵銷了日本11月工廠產出受汽車產量下降，以及出口依賴型經濟前景蒙上陰影的利空影響，終場大阪期膠呈連續5個交易日收紅；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨漲1%，報每公斤253.5日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲1.1%，報每公斤151.10美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌0.04%，收於每噸13930元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨多收黑，僅小麥上漲，因一艘船隻在前往多瑙河港口裝載穀物的散裝船在黑海撞上俄羅斯礦山，突顯全球主要穀物貿易運輸路線上持續存在的安全風險；玉米和大豆期貨下跌，因評估南美洲將有降雨，這可能有利於巴西受乾旱影響的農作物帶，終場3月小麥漲8.5美分，3月玉米跌2.25美分，1月大豆跌11.5美分，1月黃豆油跌0.75美分，1月黃豆粉跌5.9美元。。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-靜待出口銷售報告，周四ICE棉花期貨連5揚；由於投機空頭在元旦假期前回補，為美棉提供支撐，加上芝加哥小麥期貨上漲，令期棉觸及兩周高位，另外，投資者將靜待於美國每周出口銷售數據；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.52%，報每磅80.95美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算漲0.13%，報每公噸15490人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-前景疲軟，大連鐵礦石跌逾1%；因投資者為全球最大鋼鐵消費國中國，製造業活動持續收縮做好準備，據路透社調查顯示，由於製成品需求疲軟，中國12月份製造業活動可能連續第三個月萎縮，加上，中國政府當局干預鐵礦石市場價格所帶來的下調風險加大，致大連鐵礦石期貨價格下跌。終場周四新加坡交易所62%鐵礦石近月跌0.27%，報每噸136.3美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌1.26%，報每噸900人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)