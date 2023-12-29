2023年報酬率超過80%之國內投資股票型基金

今年來加權指數上漲26％，最低點發生在1月之後，便一路震盪走揚，爾後在AI風潮席捲下，台股一路奔向萬七點，也讓台股基金績效大爆發，137檔主動式基金交出了平均報酬高達48.9％的成績，其中前八強基金報酬率更是高達8成以上，對台股投資人而言可說是豐收的一年。

觀察規模大幅成長基金不少是各家投信招牌基金，或是績效表現亮眼而獲得投資人青睞並加碼。

2023年績效報酬率在80％之上的台股基金，以日盛新台商基金報酬率103.11％最強，其他包括日盛MIT主流基金、日盛上選基金（A類型）、日盛台灣永續成長股息基金、路博邁台灣5G股票基金T累積級別（新臺幣）、野村高科技基金、野村e科技基金、瀚亞菁華基金。

日盛上選基金研究團隊表示，後續預期將進入降息循環，美國經濟衰退風險降低下，中長期資本市場表現並不看淡。展望2024年，受惠美國聯準會（Fed）態度轉為鴿派，總經干擾股市的情況將慢慢改善，股市漲跌重回基本面，從評價面來看，預估大盤本益比隨獲利成長而進入合理區間，在企業獲利持續成長下，仍看好台股明年度表現，成長最大的族群還是聚焦AI相關供應鏈，其次為半導體產業供應鏈。台股表現空間值得期待，建議投資人可採分批布局或是定時定額策略參與上漲行情。

PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼表示，預料2024年第一季指數有望見到萬八大關，搭配AI趨勢持續帶動資金湧進半導體、電腦週邊、PCB、電子零組件等多族群，且低基期景氣循環類股包括消費性電子、傳產民生消費，甚至金融、原物料等族群，亦看到資金進駐，輪動相對健康，有利於2024年作夢行情熱度維持，惟須留意1月總統大選前後行情波動可能加劇。

台新中國通基金經理人魏永祥則分析，明年起市場將關注三大重點，一是投資人強烈預期Fed將於2024年開始降息，一旦降息訊號確立，有利股市續攻；二是台幣後續走升，有助2024年外資對台股的買超信心；三是以哈戰爭是否進一步擴大帶動地緣政治風險提高。

魏永祥指出，整體而言，過往經驗顯示，升息結束至首度降息期間內，有利於股市表現。另，供應鏈庫存有效去化，加上2024年終端應用有望回升，台股企業獲利進入雙位數成長循環，配合台灣總統大選即將來臨、政策面偏多、加上往年第一季的作夢行情等將提高市場風險偏好，皆有利於台股後續的表現，建議可利用短線的拉回整理擇優布局。