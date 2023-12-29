疫情後民眾消費力全開，手中點數滿滿，許多點數在年底將到期蒸發。統計二大點數公司(HAPPY GO、OPEN POINT)最新資料，即將有數億元現金價值的點數在新年度蒸發，提醒民眾趕快兌換。

二大點數公司目前有最長2年的使用期限，舉例來說，卡友去年初、去年底拿到的點數，都將於今年底到期，約有1～2年可使用，不過，點數公司也會推限時點數，期限較短，一個月、三個月、半年到一年不等。

HAPPY GO分析，高通膨時代來臨，消費者對於荷包縮水相當有感，目前統計顯示，今年會員卡友消費時更懂得運用點數換取折價或紅利回饋，點數兌換率更創下近幾年來的新高，兌點消費人數預估較去年成長近1成。

今年卡友除在百貨周年慶時運用點數消費折抵優惠外，旅遊和聚餐等「吃喝玩樂」相關電子優惠票券極受青睞。國際連鎖咖啡品牌、量販店、超商、速食連鎖餐飲及日常藥妝用品位居HAPPY GO App兌換熱門品項前五名。而在疫後電影票房復甦下，至威秀影城兌點消費整體相較去年成長近5成。

OPEN POINT觀察，自2014年起藉由會員、點數、支付三大策略，架構生態圈，已圈粉近1,700萬名，而OPEN POINT會員消費習慣，今年兌點在跨餐飲、跨點數平台、跨交通等三大產業最受青睞，觀察食衣住行育樂相關產業因貼近生活需求、實用性高，使用頻次與總量較好。

此外，OPEN POINT統計，目前尚有價值新台幣2億元的即期點數將在年底前到期，而今年即期點數為2022年消費所累積。整體來看，OPEN POINT今年預計發出近20億元價值的點數，較2022年成長20％。

點數公司強調，發出點數就希望消費者踴躍換，換越多表示點數越受歡迎、流通性更好。二大點數公司在年底前推出各項兌點活動，也希望善心人士可以雪中送炭，捐點數給公益團體。

HAPPY GO推出點數不清零的五項人氣兌點活動，包含抽機票、住宿、影城、咖啡等活動。年末也是歲末送暖的好時節，HAPPY GO鼓勵卡友也可將手中零碎點數捐給公益團體幫助弱勢孩童。