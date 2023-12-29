為搶疫後復甦消費潮，國銀在信用卡優惠上互相競爭，重啟「戰國時代」，但也有銀行不堪升息及未來資本計提導致成本增加，2024年紛紛取消部分權益，其中最明顯即已有13家發卡行宣布取消分期回饋；亦有銀行逆勢操作，挑戰「新神卡」，宣布2024年分期權益不縮水。
截至12月，已有13家發卡行確定2024年取消分期付款的現金、紅利等回饋，包括一銀、兆豐銀、華南銀、中信銀、台新銀、星展銀、新光銀、永豐銀、遠東商銀、上海商銀、滙豐銀、凱基銀、玉山銀。
但也有銀行願意繼續提供分期回饋，希望藉此攬客。元大銀28日宣布，雖然近期因央行升息致銀行成本增加，同業紛紛取消分期回饋，但元大銀行2024年，在刷卡消費除分期付款零利率外，同享國內0.5％、國外1.5％現金回饋，要挑戰「分期神卡」寶座。
元大銀表示，其旗下最熱門的分期卡產品有兩款，分別是「Hello Kitty分享聯名卡」和「分享黑啤卡」，皆是「分期同享回饋」主力卡，主打於指定百貨、3C通路或扣繳指定保險公司保費的大額消費或「年繳」保費設定自動分期，出國旅遊大採買也能可分8期0利率。
陽信銀行日前則宣布加碼「曜晶卡」保險費回饋，不但有1.5％紅利回饋無上限，單筆保費達到8,000元，即可申請12期分期0利率。
國銀主管表示，今年信用卡百家爭鳴，其實很多權益背後都是在賠錢，包括現金回饋無上限、部分熱門電支平台點數回饋、機場接送等，國銀為了衝高簽帳金額，也會有提高繳稅回饋等策略，這些都需要大把預算，因此，預估未來會逐漸縮水的權益還會更多。
國銀主管進一步指出，由於消費者對於新鮮感的需求日益增加，國銀也將更加頻繁的推新卡、搭配花招百出的回饋，但是每張信用卡權益變更的速度也會越來越快。
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